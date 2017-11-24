A Milli Basketbol Takımı elemelere iyi başladı

BURSA (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında sahasında Letonya'yı 85-73 yenerek, elemelere iyi bir başlangıç yaptı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci çeyrekte rakibini yakalamayı başardı ve soyunma odasına 37-34 üstün gitti. İkinci yarıda özellikle Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle dışarıdan etkili olan milliler, karşılaşmayı 85-73 kazandı.

Hakan Çavuşoğlu ve Osman Aşkın Bak da izledi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı izledi.

Çavuşoğlu ve Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

Tribünler doldu

Türkiye ile Letonya arasında oynanan karşılaşmada basketbolseverler, TOFAŞ Spor Salonu'nu doldurdu.

Karşılaşma öncesinde milli oyunculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maç boyunca milli takımı tezahüratlarla destekledi.

Karşılaşmanın bitimiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, galibiyeti oyuncularla kutladı.

Melih Mahmutoğlu'ndan önemli katkı

Fenerbahçe Doğuş'un milli oyuncusu Melih Mahmutoğlu, Letonya karşısında iyi bir performans ortaya koydu.

Tecrübeli basketbolcu, özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olurken, maçı 24 sayıyla tamamladı.

Millilerde 15 sayı kaydeden Sertaç Şanlı, 12 sayıyla oynayan Barış Ermiş ve 11 sayı üreten Göksenin Köksal da çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.

Mehmet Baturalp unutulmadı

Vefat eden Türk basketbolunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp, Letonya maçında unutulmadı.

Karşılaşma öncesinde Mehmet Baturalp'in hayatını anlatan kısa bir video salondaki ekrana yansıtılırken, basketbolseverler video bitimine dek uzun süre alkışla tempo tuttu.

Daha sonra TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Baturalp'in eşi Ülkü Baturalp'e plaket ve eski formasını takdim etti.

Ayrıca karşılaşma, Mehmet Baturalp için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Milliler, gruptaki ikinci maçını 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Ukrayna ile oynayacak.

Muhabir: Süha Gür