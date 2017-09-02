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A Milli Basketbol Takımı ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki D Grubu ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-70 yenerek ilk galibiyetini aldı.

A Milli Basketbol Takımı ilk galibiyetini aldı

İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-70 yendi.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki ilk galibiyetine ulaşırken, Büyük Britanya ikinci yenilgisini aldı.

Müsabakaya dış atışlarda Clark, Okereafor ve Nelson ile isabetli başlayan Büyük Britanya, 3. dakikayı 9-3 önde geçti. Savunma performansını artıran milli takım, pota altında Semih Erden ile etkili olurken, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek ve Cedi Osman'ın 3 sayılık basketleriyle periyot sonunda 23-18 üstünlüğe ulaştı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde pota altını iyi kapatan milli takım; Sinan Güler, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 12. dakikada farkı 10 sayıya (30-20) yükseltti. Dış atışlara yönelen Büyük Britanya, Lawrence ile Johnson'ın basketleriyle farkı 6. dakikada 4 sayıya (30-34) indirmesine karşın Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi ve Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla milliler, 8. dakikada farkı bu kez 16 sayıya (49-33) çıkardı. Milli takım, devreyi 49-36 önde kapattı.

A Milli Takım, üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu devam ettirdi. Nelson ve Mockford'un sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Büyük Britanya'ya Semih Erden, Melih Mahmutoğlu ve Furkan Korkmaz'la karşılık veren milli takım, son periyoda 64-54 önde girdi.

Oldukça çekişmeli geçen çeyrekte Büyük Britanya; Lawrence, Olaseni ve Clark'la bulduğu sayılarla farkı eritmeye çabalarken, Semih Erden, Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla milli takım, avantajlı konumunu sürdürdü. Son 1 dakikaya 11 sayı farkla 79-68 önde giren ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 84-70 galip ayrıldı.

Milliler, gruptaki 3. maçında 4 Eylül Pazartesi günü Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

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