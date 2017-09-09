Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçına hazır

- A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca: "İspanya karşısında tüm gücümüzü ortaya koyup, çeyrek finale kalmak için elimizden geleni yapacağız" - TBF Üst Yöneticisi Onan: "Sahaya kazanmak için çıkacağız. İnşallah iyi oynayıp, kazanırız"

A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçına hazır


İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile oynayacakları karşılaşmayı kazanıp, çeyrek finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ufuk Sarıca, ay-yıldızlıların İspanya maçı öncesi Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İspanya'nın çok güçlü bir takım olduğunu ve son yıllardaki Avrupa şampiyonalarında birincilikler kazandığını hatırlatan Sarıca, "İspanya çok güçlü bir takım, bir ekol. Kadrolarında 7-8 NBA oyuncusu bulunuyor. Biz de bundan sonraki maçlara bir final gözüyle bakıyoruz. Elenen turnuvaya veda edecek. O yüzden bu maçta elimizden geleni yapmamız lazım. Bazı önlemler aldık, özellikle kadromuz itibarıyla içeriden bizi zorlayabilecekleri bir durum var. Bunu engellemeye çalışacağız. Tüm gücümüzü ortaya koyup, çeyrek finale kalmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Taraftar desteğinin önemine değinen Sarıca, "Doğrusunu söylemek gerekirse kendi evimizde oynadığımız turnuvalarda en az bu avantajı hissettiğimiz turnuva oluyor. Bunu seyirci anlamında söylemiyorum. Salon hep doluydu. Hakem konusunda da mesela aynısı oldu. İnşallah yarın daha büyük bir coşkuyla bu avantajı kullanırız." ifadelerini kullandı.


- Onan: "Kazanmak için çıkacağız"


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, İspanya'nın grubundaki 5 maçı da kazanarak son 16 turunda kaldığını hatırlatarak, "İspanya'nın kadrosunda hem NBA hem de Avrupa Ligi'nde oynayan çok iyi oyuncular var. Açıkçası kimsenin eşleşmek istemeyeceği bir takım. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Çocuklar bugüne kadar çok iyi mücadeleler verdi. İspanya karşısında da aynı şekilde oynayacaklarına inanıyorum. Sahaya kazanmak için çıkacağız. İnşallah iyi oynayıp, kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının yarın milli takımın yanında olacağını aktaran Onan, "Yarın oyuncularımız dolu bir salonda oynayacak. Çok az bilet kalmıştı. Müthiş bir destek olacak." şeklinde görüş belirtti.


- Melih Mahmutoğlu: "Kendimize inanıyoruz"


Milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu da mücadele ettikleri grubu istedikleri şekilde bitirememenin burukluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hatalarımızdan ders alıp, önümüzdeki maça bakacağız. İspanya çok güçlü bir rakip. Turnuvanın da favorisi. Saygı duyup, çıkacağız. Onların da bazı zayıf yönleri var. Sabahtan beri onları konuşuyoruz. Bunları sahada uygulayıp, agresif oyunumuzu akıllı bir şekilde yansıtırsak maçı sonuna kadar götürür, kazanabilecek duruma getiririz. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Zoru başarmak için elimizden geleni yapacağız."

Milli oyunculardan Barış Hersek ise İspanya'nın organizasyonda en iyi basketbol oynayan ekiplerinden biri olduğunu vurgulayarak, "İspanya çok kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahip. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın da çıkıp, en iyi mücadelemizi sergileyerek çeyrek finale kalmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı, yaptığı taktik antrenmanıyla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa ŞampiyonasıA Milli Basketbol TakımıBarış HersekİspanyaMelih MahmutoğluÖmer OnanUfuk Sarıca
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5