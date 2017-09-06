A Milli Basketbol Takımı Letonya maçına hazır





İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki 5. maçında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, gruptaki sıralama açısında çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Ufuk Sarıca, ay-yıldızlıların Letonya maçı öncesi Metro Enerji Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grubun son maçını Letonya karşısında oynayacaklarını belirten Sarıca, "Son 16'ya kalmış durumdayız. Ama gruptaki sıralama açısından çok önemli bir maça çıkacağız. Letonya'nın da birinci olmak için kazanmaya ihtiyacı var. Bu bakımdan sert bir maç olacak. Yarın kazanarak daha kolay bir yola girebiliriz. Turnuvada enteresan yerlere gelme ihtimalimiz var. Sahaya kazanmak için çıkan, son topa kadar mücadele eden, her şeyden önce herkesin sevdiği ve desteklediği bir milli takım oldu. Yarın da aynı şekilde sahada olacağımızdan hiçbir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Sarıca, Belçika galibiyetinin ardından takımdaki stresin azaldığı şeklindeki yorumlar için de "Sporcu ve teknik adam için baskının iyi olduğunu düşünüyorum. Baskı olmadan, işler çok kolay yürümüyor. Önemli olan bu baskıyı ne kadar yönetebildiğiniz. Takımdaki genç arkadaşlarımızın tecrübeye ihtiyaçları var. Dün oynadığımız Belçika maçı da çok önemli bir tecrübeydi. Letonya'nın ilk 5'inde 3 THY Avrupa Ligi oyuncusu var. Amerikan Basketbol Ligi'nde mücadele eden 2 oyuncuları var. Yarın daha az hata yaparak, kazanmak için sahada olacağız." diye konuştu.





- Sinan Güler: "Her gün daha iyi basketbol oynuyoruz"





A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Sinan Güler, sonuçlar ne olursa olsun her gün daha iyi basketbol oynadıklarını kaydetti.

Kaybettikleri maçlardaki eksiklerini daha iyi görebildiklerinin altını çizen tecrübeli basketbolcu, "Her gün daha iyi basketbol oynuyoruz. Gruptan çıkmayı garantilemiş olsak bile, yarınki maç sıralama açısında çok önemli. Kazanarak, final etaplarının oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'na gitmemiz bizim için büyük moral olacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada bireysel olarak yaptığı top kayıplarının takımın hücum gücünü etkilediğinin vurgulayan Sinan Güler, "Savunmadaki enerjimiz, oradan kazandığımız sayılar ve takımdaki yardımlaşma bizim güvenimizi yükseltiyor. Cedi Osman, Semih Erden ve Melih Mahmutoğlu'nun oynadığı basketbol çok etkileyici durumda." yorumunu yaptı.





- Cedi Osman: "Çok zor karşılaşma olacak"





Turnuvada gösterdiği performansla dikkati çeken milli oyuncu Cedi Osman ise Letonya maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Takımdaki her oyuncunun moralinin yerinde olduğunu anlatan Cedi, "Yarınki maça konsantre olmuş durumdayız. Letonya tecrübeli ve iyi hücum eden bir takım. Çok zor karşılaşma olacak. Letonya maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye görüş belirtti.



