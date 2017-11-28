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A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu

Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk 2 maçlar tamamlandı. A Milli Basketbol Takımı, B Grubu'nda Letonya ve Ukrayna'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu

İSTANBUL (AA) - Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk 2 maçlar tamamlandı.

Çin'in ev sahipliği yapacağı ve 32 takımın yer alacağı Dünya Kupası'na, Avrupa'dan katılacak 12 ekibin belirleneceği elemelerde 8 grupta 32 karşılaşma oynandı.

B Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk 2 maçından galip ayrıldı. Milli takım, ilk karşılaşmada sahasında Letonya'yı 85-73, ikinci müsabakada ise konuk olduğu Ukrayna'yı 67-60 mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlılar, B Grubu'nda ilk 2 maç sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

Elemelerde üçüncü ve dördüncü maçlar, 23-26 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.

Muhabir: Emre Doğan

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