A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu

İSTANBUL (AA) - Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk 2 maçlar tamamlandı.

Çin'in ev sahipliği yapacağı ve 32 takımın yer alacağı Dünya Kupası'na, Avrupa'dan katılacak 12 ekibin belirleneceği elemelerde 8 grupta 32 karşılaşma oynandı.

B Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk 2 maçından galip ayrıldı. Milli takım, ilk karşılaşmada sahasında Letonya'yı 85-73, ikinci müsabakada ise konuk olduğu Ukrayna'yı 67-60 mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlılar, B Grubu'nda ilk 2 maç sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

Elemelerde üçüncü ve dördüncü maçlar, 23-26 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.

Muhabir: Emre Doğan