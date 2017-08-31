A Milli Basketbol Takımı parkeye çıkıyor

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Rusya karşısında salondan galip ayrılarak D Grubu maçlarının yanı sıra son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının İstanbul'da oynanacağı organizasyona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Türkiye ile Rusya'nın bulunduğu D Grubu'nda ayrıca, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika yer alıyor. Yarın grupta oynanacak diğer maçlarda Belçika ile Büyük Britanya, Sırbistan ile de Letonya karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası kadrosu

Sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu Ali Muhammed'in kadrodan çıkarılmasıyla A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu netleşmişti.

Milli takımın şampiyona kadrosunda Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal ve Semih Erden bulunuyor.

Türkiye'nin maç programı

A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.00 Türkiye-Rusya

2 Eylül Cumartesi:

21.00 Büyük Britanya-Türkiye

4 Eylül Pazartesi:

21.00 Sırbistan-Türkiye

5 Eylül Salı:

21.00 Türkiye-Belçika

7 Eylül Perşembe:

20.45 Letonya-Türkiye

Muhabir: Kemal Çolak