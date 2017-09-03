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A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan

- Ay-yıldızlı ekip, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan


İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında yarın Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Ülker Sports Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Rusya'ya 76-73 yenilen, ikinci maçında ise Büyük Britanya'yı 84-70 mağlup eden milli takım, Sırbistan önünde kazanarak sıralamada daha yukarılara çıkmayı hedefliyor.

Sırbistan ise gruptaki ilk karşılaşmasında Letonya'yı 92-82 yendi, ikinci maçında Rusya'ya 75-72 mağlup oldu.

Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'nda 3. maçlar öncesi sıralama şöyle:

Takım O G M A Y Av. P 1- Rusya 2 2 - 151 145 6 4 2- Letonya 2 1 1 174 156 18 3 3- Türkiye 2 1 1 157 146 11 3 4- Sırbistan 2 1 1 164 157 7 3 5- Belçika 2 1 1 167 182 -15 3 6- Büyük Britanya 2 - 2 160 187 -27 2



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