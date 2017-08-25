A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 13 kişiye indi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin bir grup ve final maçlarına ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nda aday kadro 13 oyuncuya indirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek ay-yıldızlılarda Metin Türen kadrodan çıkarıldı.

Böylelikle aday kadrodaki oyuncu sayısı da 13'e düştü.

Milli takımda daha önce açıklanan 26 kişilik kadrodan Can Maxim Mutaf, Tolga Geçim, Mehmet Yağmur, Okben Ulubay, Berk İbrahim Uğurlu, Egehan Arna, Ege Arar, Metecan Birsen, Emircan Koşut, Ersan İlyasova, Ömer Aşık ve Ömer Faruk Yurtseven de çıkarılmıştı.

Ay-yıldızlı takımın 13 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Semih Erden.

Muhabir: Emrah Oktay