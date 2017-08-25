Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu ekonomi hüseyin akan
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 13 kişiye indi

- Ay-yıldızlı ekipte Metin Türen kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 13 kişiye indi


İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin bir grup ve final maçlarına ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nda aday kadro 13 oyuncuya indirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek ay-yıldızlılarda Metin Türen kadrodan çıkarıldı.

Böylelikle aday kadrodaki oyuncu sayısı da 13'e düştü.

Milli takımda daha önce açıklanan 26 kişilik kadrodan Can Maxim Mutaf, Tolga Geçim, Mehmet Yağmur, Okben Ulubay, Berk İbrahim Uğurlu, Egehan Arna, Ege Arar, Metecan Birsen, Emircan Koşut, Ersan İlyasova, Ömer Aşık ve Ömer Faruk Yurtseven de çıkarılmıştı.

Ay-yıldızlı takımın 13 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Semih Erden.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıA Milli Erkek Basketbol TakımıBasketbolMetin TürenTürkiye Basketbol Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5