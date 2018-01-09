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A Milli Erkek Hentbol Takımı Belçika deplasmanında

- Milliler, 2019 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta yarın Belçika ile karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı Belçika deplasmanında


ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 5. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Belçika'nın Leuven kentinde, TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Fransız hakem çifti Said Bounouara ve Khalid Sami yönetecek.

A Milli Takım, grubunda 2 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberlikle 5 puana ulaşarak, averajla 3. sırada yer alıyor. Türkiye ile aynı puana sahip Belçika ise ikinci sırada bulunuyor.


- Belçika ile 13. randevu

Türkiye, resmi müsabakalarda Belçika ile 13. kez mücadele edecek.

Milliler, geride kalan 12 maçta rakibi karşısında 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

5. grupta oluşan puan durumu şöyle:


TAKIMLAR O G B M A Y P 1-Hollanda 4 3 0 1 108 94 6 2-Belçika 4 2 1 1 111 105 5 3-Türkiye 4 2 1 1 101 99 5 4-Yunanistan 4 0 0 4 91 113 0
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10 Ocak çarşamba2019 Dünya Şampiyonası Avrupa ElemeleriBelçikaHENTBOLTürkiye
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