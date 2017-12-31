A Milli Futbol Takımı, 2017'de beklentinin altında kaldı





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Türk futbolu, A Milli Takım bazında 2017 yılında beklentinin altında kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, 2017'de 6'sı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 4'ü özel olmak üzere 10 maç yaptı. Milliler, resmi karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran milli takım, kalesindeki 8 golü engelleyemedi.

Milliler, 2017'de yaptığı 4 özel maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez yenildi. Bu müsabakalarda 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.





- 2018 FIFA Dünya Kupası'na gidilemedi





A Milli Takım, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemedi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, 10 maç sonunda I Grubu'nda 4. sırada yer alarak elemeleri geçemedi.





- Teknik adam değişti





A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliğine gidildi.

Ay-yıldızlı ekibin başında 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile temmuz ayında yollar ayrıldı.

Deneyimli teknik adamın yerine Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu getirildi.





- En fazla süreyi Çağlar Söyüncü aldı





A Milli Takım'ın 2017 yılında yaptığı 10 maçta en fazla şansı genç savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü buldu.

Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Çağlar, ay-yıldızlı ekibin 2017'de oynadığı 9 karşılaşmada görev yaptı ve 737 dakika ile en fazla süren alan futbolcu oldu.

Çağlar'ı 720 dakika ile Medipol Başakşehirli Volkan Babacan, 660 dakika ile Beşiktaşlı Cenk Tosun izledi.





- En golcü Cenk Tosun





A Milli Takım'da 2017'de forma giyen 41 futbolcudan 8'i gol sevinci yaşayabildi.

Ay-yıldızlı ekibin 2017 yılında yaptığı 10 maçta attığı 14 golün 5'ini Cenk Tosun kaydetti. Cenk, milli takımın en golcü ismi olarak ön plana çıktı.

Cenk Tosun'u 3 golle Cengiz Ünder takip etti. Milli takımda Volkan Şen, Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Emre Mor, Ahmet Çalık ve Emre Akbaba, 2017'de birer kez fileleri havalandırdı.





- En "hırçın" Çağlar Söyüncü





A Milli Takım'da 2017 yılında 15 farklı futbolcuya 20 kez sarı kart çıkarken, kırmızı kart gören ise olmadı.

Ay-yıldızlı ekipte 2017'de en çok süre alan oyuncu olan Çağlar Söyüncü, aynı zamanda en "hırçın" futbolcu olarak dikkati çekti.

Genç stoper, forma giydiği 9 maçta 3 sarı kart gördü. Millilerde Çağlar'ı ikişer sarı kartla Cenk Tosun, Okay Yokuşlu ve Selçuk İnan takip etti.

A Milli Takım'da 2017'de forma giyen futbolcuların performansları şöyle:

FutbolcuOynadığı maç Aldığı süre (Dk.) Gol Sarı kart Çağlar Söyüncü 9 737 - 3 Volkan Babacan 8 720 - - Cenk Tosun 9 660 5 2 Oğuzhan Özyakup 8 617 - 1 Ozan Tufan 8 511 1 1 Mehmet Topal 6 455 - - Cengiz Ünder 6 423 3 - Okay Yokuşlu 6 390 - 2 Hakan Çalhanoğlu 5 386 - 1 İsmail Köybaşı 6 365 - - Selçuk İnan 5 355 - 2 Arda Turan 5 303 - 1 Kaan Ayhan 4 291 - 1 Burak Yılmaz 4 273 1 1 Gökhan Gönül 3 270 - - Serdar Aziz 3 208 - 1 Emre Mor 7 205 1 1 Yunus Mallı 5 188 - 1 Ömer Toprak 2 180 - - Şener Özbayraklı 2 180 - - Caner Erkin 2 180 - 1 Volkan Şen 2 170 1 - Emre Belözoğlu 2 168 - - Yusuf Yazıcı 4 153 - 1 Emre Çolak 2 148 - - Enes Ünal 4 147 - - Harun Tekin 2 135 - - Atila Turan 2 135 - - Nuri Şahin 2 132 - - Hasan Ali Kaldırım 2 130 - - Olcay Şahan 2 117 - - Güray Vural 1 90 - - Ahmet Çalık 1 90 1 - Tolga Ciğerci 1 90 - - Kenan Karaman 2 86 - - Barış Yardımcı 2 52 - - Onur Recep Kıvrak 1 45 - - Uğur Demirok 1 45 - - Emre Akbaba 1 30 1 - Deniz Türüç 1 26 - - Serdar Gürler 1 14 - -