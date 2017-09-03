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A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan mesaisine başladı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre,...

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan mesaisine başladı


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ukrayna ile deplasmanda yaptığı karşılaşmanın ardından Eskişehir'e gelen milliler, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde olmak üzere Eskişehirspor Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Ukrayna karşılaşmasında ilk 11'de görev alan oyuncular otelde yenilenme çalışması yaptı.

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşması hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Lucescu, yarın saat 18.15'te maçın oynanacağı Yeni Eskişehir Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.



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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli TakımFutbolHırvatistan
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