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A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı konuk ediyor

- Ay-yıldızlı ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. maçında yarın sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak - Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak ve müsabakada Macar hakem Kassai düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı konuk ediyor


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 8. maçında yarın sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Viktor Kassai düdük çalacak. Kassai'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve György Ring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adam Farkas olacak.

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son üç maçını kazandıktan sonra Ukrayna'ya deplasmanda mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora sokmuştu. Grupta yaptığı 7 maçın üçünü kazanan milliler, 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, grupta 11 puanla 4. sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı mağlup ederek, Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürmek istiyor.

Grupta oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Hırvatistan ise 16 puanla lider durumda bulunuyor.

Gruptaki diğer maçlarda ise yarın İzlanda-Ukrayna ve Kosova-Finlandiya karşılaşmaları oynanacak.


- Puan durumu



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 8. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

TakımO G B M A Y Av. P Hırvatistan75 1 1 12 2 10 16 Ukrayna7 4 2 1 11 5 6 14 İzlanda7 4 1 2 9 7 2 13 Türkiye7 3 2 2 11 8 3 11 Finlandiya71 1 5 5 10 -5 4 Kosova70 1 6 3 19 -16 1



- Aday kadro


A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

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