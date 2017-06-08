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A Milli Futbol Takımı Kosova maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile 11 Haziran Pazar günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Kosova maçı hazırlıklarını sürdürdü

KOPER (AA) - A Milli Futbol Takımı, Kosova ile 11 Haziran Pazar günü oynayacağı karşılaşma Slovenya'da kampta olan milliler, Koper kentindeki Bonifika Stadı'nda antrenman yaptı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimine basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Üç grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam edilen idmanda ay-yıldızlılar, 2 grup halinde minyatür kalelerle çalıştı. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Fatih Terim, çift kale maçta as kadroda Harun Tekin, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Emre Çolak, Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı denedi.

Kaleci Volkan Babacan ise kendisine verilen özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Milliler, Kosova maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Muhabir: Emrah Oktay
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Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımKosovaSlovenyaSpor
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