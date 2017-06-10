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A Milli Futbol Takımı, Kosova maçına hazır

- Milliler, maçın oynanacağı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda çalıştı

A Milli Futbol Takımı, Kosova maçına hazır


İŞKODRA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın deplasmanda Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, Kosova'da UEFA kriterlerinde stat bulunmamasından dolayı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak maç öncesi son çalışmasını yaptı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Kosova maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

A Milli Takım, yarın TSİ 21.45'te Kosova ile karşı karşıya gelecek.

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