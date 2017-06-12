A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 4 golle geçti





İŞKODRA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda Kosova'yı 4-1 yendi.

Kosova'da UEFA kriterlerini karşılayan stat olmamasından dolayı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan milliler, 6. dakikada Volkan Şen ile 1-0 öne geçti. Maçın 22. dakikasında Rrahmani'nin golüne engel olamayan ay-yıldızlı ekip, bu oyuncuya 31. dakikada Cengiz Ünder ile karşılık verdi ve devre arasına 2-1 üstün girdi.

Düşük tempoda geçen ikinci yarıda farka giden ay-yıldızlı ekip, 61. dakikada Burak Yılmaz ve 82. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Grupta daha önce yaptığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan milliler, 1 kez de mağlup olmuştu. Ay-yıldızlı ekip, Kosova karşısında aldığı 4-1'lik skorla galibiyet sayısını 3'e, puanını da 11'e çıkardı.

Bu maç öncesi averajla Ukrayna'nın gerisinde 4. durumda bulunan milliler, Kosova'yı 4-1 yenerek yine averajla Ukrayna'nın önünde 3. sıraya yükselmiş oldu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. maçında da galibiyetle tanışamayan Kosova ise 1 puanla son sırada kaldı.





- Millilerin namağlup serisi 5 maça çıktı





A Milli Futbol Takımı, yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında yaşayan milliler, o tarihten sonra yaptığı 2'si özel, 3'ü resmi toplam 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan milliler, kalesinde 2 gole engel olamadı.

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, henüz mağlubiyet yaşamadı.





- Burak Yılmaz'dan tarihi gol





Ay-yıldızlı ekipte toplamda 23 gole ulaşan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla en fazla gol atan ikinci futbolcu oldu.

Bu karşılaşmadan önce Tuncay Şanlı ile 22'şer golü bulunan Burak, milli takımdaki 50. maçında Kosova filelerini havalandırarak, Tuncay'ı geride bıraktı.

Burak ayrıca, faal futbolcular arasında milli takımın en golcü oyuncusu unvanını devam ettirdi.





- Burak, Ukrayna maçında yok





A Milli Takım'da Burak Yılmaz, cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 42. dakikasında sarı kart gören Burak Yılmaz, elemelerde ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı. Sarı kart cezalısı durumuna düşen golcü futbolcu, 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.





- Yusuf Yazıcı, ilk kez A milli





Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Kosova müsabakasına yedekler arasında başlayan 20 yaşındaki Yusuf, karşılaşmanın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna girdi.

Yusuf, mücadelenin 82. dakikasında Ozan Tufan'ın attığı golün pasını verdi.





- Volkan Şen ve Cengiz Ünder'in 2. golü





Kosova karşısında A Milli Takım adına birer gol atan Volkan Şen ile Cengiz Ünder, ay-yıldızlı formayla 2. kez skor üretti.

A Milli Takım formasını 27. kez giyen Volkan, maçın 6. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, ay-yıldızlı ekibi 1-0 öne geçirdi. Grupta Kosova ile yapılan ilk maçta da bir gol atan Volkan, A Milli Takım'daki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Skor 1-1 iken millileri Kosova karşısında bir kez daha öne geçiren golü atan Cengiz Ünder ise 4. milli maçında rakip filelere 2. golünü gönderdi.

Milli takımın maçtaki son golünü atan Ozan Tufan ise 33. kez giydiği ay-yıldızlı formayla 4. kez rakip fileleri havalandırdı.