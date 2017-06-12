A Milli Futbol Takımı Kosova'yı farklı yendi

İŞKODRA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.

6. dakikada ay-yıldızlı ekip, mücadelede öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ön direkte altıpasın gerisinde Volkan Şen topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

16. dakikada Oğuzhan Özyakup'un havadan pasında, savunmanın arkasına sarkan Volkan Şen'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Türkiye yarı alanının ortalarında topla buluşan Nuhiu'nun ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada Kosova Milli Takımı, beraberliği yakaladı. Berisha'nın soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde yükselen Rrahmani, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

31. dakikada Türkiye, yeniden üstünlüğü yakaladı. Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde, arka direkte uygun durumdaki Cengiz Ünder'in kafayla vurduğu top, Çağlar Söyüncü'nün sırtına da çarparak ağlarla buluştu: 1-2

İlk yarının kalan dakikalarında iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Türkiye devre arasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarı

61. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen A Milli Takım atağında, Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nurkovic'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-3

82. dakikada ay-yıldızlı ekip, 3 farklı üstünlük yakaladı. Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza sahası ön çizgisinin gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı, pasını yay içindeki Ozan Tufan'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-4

84. dakikada Kosova 10 kişi kaldı. Mücadelenin 66. dakikasından sarı kartı olan Bernard Berisha, ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı bir sarı kart daha görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabaka, ay-yıldızlı ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Terim'den ilk 11'de 7 değişiklik

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ı, Makedonya ile oynanan özel maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak Kosova karşısına çıkardı.



Fatih Terim, A Milli Takım ilk 11'inde Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.



Deneyimli teknik adam, Makedonya ile yapılan özel maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Çağlar Söyüncü ile orta sahada görev yapan Ozan Tufan'a şans verdi.



Terim, Makedonya müsabakasına ilk 11'de başlattığı İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Emre Çolak, Olcay Şahan ve Enes Ünal'ı yedek soyundururken, Kaan Ayhan'ı ise maç kadrosuna almadı.



Kadroda değişen son isim ise Makedonya maçı sonrasında uçakta yaşanan krizin ardından aday kadrodan çıkarılan ve milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan oldu.

Kaptan Mehmet Topal

Kosova maçında A Milli Takım'ın kaptanlık pazubandını Mehmet Topal taktı.



Kaptan Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından A Milli Takım'a veda etmesiyle sahaya kaptan olarak Mehmet Topal çıktı.

Üç oyuncu kadroya giremedi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aday kadroda yer alan üç futbolcuyu maç kadrosuna almadı.



Terim, Makedonya ve Kosova maçları için 30 kişilik aday kadro açıklarken, Arda Turan, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Şener Özbayraklı'nın kadrodan çıkarılmasıyla sayı 26'ya düştü.



Müsabaka kadrosuna 23 oyuncu bildirebilen Terim, Caner Erkin, Kaan Ayhan ve Emre Akbaba'yı bu listenin dışında bıraktı.

Arda'nın forması Yusuf Yazıcı'da

Fatih Terim, milli takımı bırakan Arda Turan'ın giydiği 10 numaralı formayı Yusuf Yazıcı'ya teslim etti.



Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek ilk kez A Milli Takım'a çağrılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kosova müsabakasında 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri

Maç için Arnavutluk polisi, üst düzey güvenlik önlemleri aldı.



Karşılaşmanın oynandığı Loro Boriçi Stadı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, akreditasyonu olmayan araçlar stada yaklaştırılmadı.



Stat girişinde ise taraftarların yanı sıra basın mensupları ve VIP davetliler, ayrıntılı üst aramasından geçirildi.



Arnavutluk'ta oynanan Kosova-Türkiye maçına iki takım taraftarlarının da ilgisi az oldu.