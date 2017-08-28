A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, yeni teknik direktörü Lucescu yönetiminde, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk çalışmasına çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.