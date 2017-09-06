A Milli Futbol Takımı, şansını sürdürdü





ESKİŞEHİR (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında sahasında Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ederek Rusya’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’na katılma şansını son iki maça taşıdı.





Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısına Hırvatistan etkili başladı. Milli takım ilk yarıda Cenk Tosun ile net bir fırsattan yararlanmadı. İkinci yarıya daha istekli başlayan ay-yıldızlı ekip, 75. dakikada Cenk Tosun’un golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, çok önemli bir galibiyete imza attı.





Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle gruptaki son iki maç öncesinde puanını 14’e yükseltti. Hırvatistan ise 16 puanda kaldı.





- Hırvatistan'a karşı ilk galibiyet









A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 9. maçta ilk galibiyetini aldı.





Türkiye, daha önce oynadığı 6'sı resmi, 2'si özel geride kalan 8 maçtan 3'ünü kaybederken, 5'inde berabere kalmıştı. Rakibi karşısında penaltılar hariç üstünlük sağlayamamıştı.





Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul'daki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 5 gol bulmuştu. Türkiye, rakibine attığı gol sayısını da 6’ya çıkardı.





Türkiye, Hırvatistan karşısında ikinci kez bir maçı gol yemeden tamamlamayı da başardı.





- Lucescu ile ilk galibiyet













A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ederek Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ilk galibiyetini de aldı.





Ay-yıldızlı ekip, bir ay önce göreve getirilen Lucescu idaresindeki ilk maçında Ukrayna karşısında sahadan 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.









- Eskişehir’de 2’de 2













A Milli Futbol Takımı, Eskişehir’de oynadığı ikinci maçı da kazandı.





Eskişehir’de Moldova ile oynadığı özel maçı 3-1 kazanan Türkiye, Hırvatistan’ı da mağlup ederek Eskişehir’de 2’de 2 yaptı.









- Milli takıma büyük destek









A Milli Takımın, Hırvatistan ile oynadığı maçta tribünleri dolduran taraftarlar, ay-yıldızlı futbolculara büyük destek verdi.





Maçın ilk düdüğünden itibaren tezahüratlara başlayan taraftarlar bir an olsun susmadı.









- Taraftarlar etkinlik alanlarında eğlendi









Milli Takım ruhunu zirveye taşımayı hedefleyen Milli Takım Taraftar Kulübü ve Milli Takım Çocuk Kulübü etkinlikleri Türkiye-Hırvatistan maçında da gerçekleştirildi.





Yeni Eskişehir Stadı’ndaki müsabaka öncesi futbolseverler, milli takım ana sponsorları Turkcell ve Arçelik ile Milli Takım resmi tedarikçileri DYO, Gillette, PTT ve Tadelle'nin etkinliklerinde keyifli anlar yaşadı.





Minik taraftarlara güzel anlar yaşatan Milli Takım Çocuk Kulübü de aktivitelerini bu müsabaka ile sürdürdü. Milli Takım Çocuk Kulübü etkinliklerine katılan minikler, kendilerine ayrılan özel alanda VR sanal gerçeklik oyunları oynama fırsatına erişirken küçük-büyük her yaş grubuna hitap edecek aktivitelerle milli maç coşkusu yaşandı. Yüz boyamadan şut hızı ölçmeye dek bir çok etkinlik büyük ilgi gördü.







