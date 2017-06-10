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A Milli Futbol Takımı Tiran'da

- Ay-yıldızlı kafile, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı

A Milli Futbol Takımı Tiran'da


TİRAN (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı.

Slovenya'nın Portoroz kentinde 5 günlük kampını tamamlayan milliler, İtalya'nın Trieste kentinden özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Tiran'a ulaşan milliler, daha sonra otobüs ile karşılaşmanın oynanacağı İşkodra kentine hareket etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın yapılacağı Loro Boriçi Stadı'nda TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, Kosova maçının son provasını yapacak.​

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıFutbol
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