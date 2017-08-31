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A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da

KHARKIV (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de Ukrayna ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'nın Kharkiv kentine geldi. İstanbul'dan özel uçakla Kharkiv Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini,...

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da

KHARKIV (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de Ukrayna ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'nın Kharkiv kentine geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Kharkiv Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini, yaklaşık 50 Türk taraftar karşıladı. Tezahüratlarla milli takıma destek veren taraftarlar özellikle teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculardan Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Lucescu'ya çiçek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, karşılaşmanın yapılacağı Metalist Stadı'nda yarın saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, Ukrayna maçının son provasını yapacak.​

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Futbol TakımıFutbolHırvatistanUkrayna
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