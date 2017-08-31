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A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ukrayna ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya gitti

İSTANBUL - (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ukrayna ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Hazırlıklarının İstanbul bölümünü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlayan milli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ukrayna'nın Kharkiv kentine hareket etti. Kafilede, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de yer aldı.

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte oyuncuların, yolculuk öncesi neşeli tavırları dikkati çekti.

A Milli Takım, gruptaki 7. müsabakasında 2 Eylül Cumartesi günü Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda TSİ 21.45'te Ukrayna ile karşılaşacak.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

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