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A Milli Futbol Takımı'nda Kosova maçı hazırlıkları

PORTOROZ (AA) - A Milli Futbol Takımı, Kosova ile 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'un İşkodra kentinde oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.Slovenya'nın Portoroz kentinde...

A Milli Futbol Takımı'nda Kosova maçı hazırlıkları


PORTOROZ (AA) - A Milli Futbol Takımı, Kosova ile 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'un İşkodra kentinde oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Slovenya'nın Portoroz kentinde kamp yapan ay-yıldızlı ekip, Koper şehrindeki Bonifika Stadı'nda çalıştı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, tam kadro yapıldığı bildirildi. Dinamik ısınmanın ardından dar alan oyunları üzerinde duran millilerin daha sonra sınırlı alanda taktik ve şut çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, yenilenme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle tamamlandığı aktarıldı.

A Milli Takım, yarın gerçekleştireceği idmanla Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.

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