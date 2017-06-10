A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

TİRAN (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Ülkelerinde UEFA kriterlerini karşılayan stat olmamasından dolayı Kosova, rakiplerini başka ülkelerde ağırlıyor. Bu nedenle ay-yıldızlı ekibin Kosova müsabakası, Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, TV8'den yayınlanacak.

Mücadelede, Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka düdük çalacak. Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda olacak.

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son iki maçını kazanarak, çıkış yakaladı. Grupta yaptığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu. Grupta 8 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna'nın ardından averajla 4. sırada yer alıyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 maçta galibiyetle tanışamayan Kosova ise aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.Aday kadro

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım'ın Kosova maçları için belirlenen aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Berke Özer (Altınordu), Harun Tekin (Bursaspor), Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Volkan Şen (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Selçuk İnan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Emre Mor (Borussia Dortmund), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Enes Ünal (Villarreal), Yunus Mallı (Wolfsburg).





