A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kartepe'de kampa girdi





İSTANBUL (AA) - 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan A Milli Takım, Kocaeli Kartepe'de kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına, 29 Ağustos'a kadar Kartepe'de devam edecek.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Bahar Toksoy Guidetti, Beyza Arıcı, Eda Erdem Dündar, Gamze Alikaya, Gizem Örge Güner, Gözde Kırdar Bracceschi, Güldeniz Önal, Kübra Çalışkan, Melis Durul, Merve Dalbeler, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol, Neriman Özsoy Gençyürek, Neslihan Demir Güler, Polen Uslupehlivan, Simge Şebnem Aköz.

Açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında görüşlerine yer verilen A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli, "İstanbul'da başladığımız çalışmalarımıza, Kartepe'de devam edeceğiz. Yoğun bir antrenman programına sahibiz ve Azerbaycan'a gidene kadar kadromuzda ara ara değişiklikler yaparak, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki bir aylık süreyi en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Turnuvada güçlü rakipler var ve grup etabından başlayarak, her maç çok önemli. Azerbaycan'dan madalya ile dönmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne adlarını yazdırarak önemli bir başarı elde ettiklerini aktaran takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Avrupa Şampiyonası Finalleri, bu sezonun son turnuvası. Tüm ekip olarak öneminin farkındayız. Azerbaycan'da başarılı olup, ülkemizi gururlandırmayı çok istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.





- 2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri





Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa ev sahipliğini üstlendiği ve 22 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde 16 takım bulunuyor.

C Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 23 Eylül'de Rusya, 24 Eylül'de Bulgaristan ve 25 Eylül'de Ukrayna ile mücadele edecek. Milli takım, grup müsabakalarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Azerbaycan, Almanya, Macaristan, Polonya

B Grubu: Belarus, Hırvatistan, Gürcistan, İtalya

C Grubu: Rusya, Bulgaristan, Türkiye, Ukrayna

D Grubu: Çekya, Belçika, Hollanda, Sırbistan