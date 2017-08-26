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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kartepe kampı

- Başantrenör Guidetti: "Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Önümüzdeki şampiyona için sıkı antrenman yapıp zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kartepe kampı

KOCAELİ (AA) - Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa ev sahipliğini üstlendiği 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarına Kartepe'de devam ediyor.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 17 sporcunun yer aldığı milli takım, 22 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek organizasyona, Kartepe'deki bin 600 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan spor salonunda günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Guidetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartepe'de bulundukları için çok mutlu olduklarını, çok iyi bir salonda iyi şartlarda çalıştıklarını söyledi.

Şampiyona hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürdüklerini dile getiren Guidetti, "Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Önümüzdeki şampiyona için sıkı antrenman yapıp zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Guidetti, Kartepe kampını maç yapmadan tamamlayacaklarını, daha sonraki etaplarda 8 hazırlık maçı oynayacaklarını sözlerine ekledi.

Hazırlıklarını 29 Ağustos'a kadar Kartepe'de sürdürecek milli takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Bahar Toksoy Guidetti, Beyza Arıcı, Eda Erdem Dündar, Gamze Alikaya, Gizem Örge Güner, Gözde Kırdar Bracceschi, Güldeniz Önal, Kübra Çalışkan, Melis Durul, Merve Dalbeler, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol, Neriman Özsoy Gençyürek, Neslihan Demir Güler, Polen Uslupehlivan, Simge Şebnem Aköz, Tuğba Şenoğlu."

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