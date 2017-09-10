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A Milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

- A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İspanya'ya yenirek elendi - Ay-yıldızlılar, şampiyonayı 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle kapattı

A Milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti


İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İspanya'ya yenilerek, turnuvadan elendi.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde genç bir kadroyla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlı takım, organizasyonun ilk turunda D Grubu'nda mücadele etti.

Türkiye, İstanbul'da oynanan D Grubu müsabakalarında Rusya, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile karşılaştı. Bu müsabakalarda Büyük Britanya ve Belçika'yı yenen ay-yıldızlılar, Rusya, Sırbistan ve Letonya'ya yenildi. Türkiye, grup dördüncüsü olarak son 16 turuna çıktı.

Son 16 turunda şampiyonanın favorilerinden İspanya ile karşılaşan A Milli Takım, maçın büyük bölümünde güçlü rakibiyle başa baş bir mücadele sergiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 33-25 geride tamamlayan ay-yıldızlı takım, 35. dakikada güçlü rakibi karşısında farkı 6 sayıya (56-50) indirmesine rağmen, son bölümde istediği performansı sergileyemedi ve sahadan 73-56 mağlup ayrıldı.

Türkiye, şampiyonayı 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle kapattı.

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