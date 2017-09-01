İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, grupta yarın karşılaşacağı Büyük Britanya'ya üstünlüğü bulunuyor.
A Milli Basketbol Takımı, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maçta, rakibiyle 17. kez karşı karşıya gelecek. A Milliler, Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.
Rakip potaya bin 291 sayı gönderen A Milli Takım, 16 maçta bin 138 sayı yedi.
İlk maç 1955'te
Büyük Britanya ile ilk kez 1955 yılında Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan A Milliler, karşılaşmadan 77-54 galip ayrıldı.
Rakibiyle 2009 yılında Ankara'da yapılan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmayı da 34 sayı farkla (87-53) kazanarak, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.
İngiltere'de FIBA Turnuvası'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapılan maçta 11 sayı farkla (89-78) mağlup olan milliler, Büyük Britanya'dan en farklı yenilgisini aldı.
Büyük Britanya ile son olarak Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşılaşan A Milli Takım, rakibini 29 sayı farkla (90-61) yendi.
7 resmi maç
Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Muhabir: Ercan Çakar
A Milliler, Büyük Britanya'ya üstün
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2017'de D Grubu'nda yarın karşılaşacağı Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.
01 Eylül 2017 Cuma 14:10
İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, grupta yarın karşılaşacağı Büyük Britanya'ya üstünlüğü bulunuyor.