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A Milliler, Büyük Britanya'ya üstün

- A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2017'de D Grubu'nda yarın karşılaşacağı Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı - Rakip potaya bin 291 sayı gönderen Türkiye, 16 maçta bin 138 sayı yedi

A Milliler, Büyük Britanya'ya üstün


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, grupta yarın karşılaşacağı Büyük Britanya'ya üstünlüğü bulunuyor.

A Milli Basketbol Takımı, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maçta, rakibiyle 17. kez karşı karşıya gelecek. A Milliler, Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

Rakip potaya bin 291 sayı gönderen A Milli Takım, 16 maçta bin 138 sayı yedi.


- İlk maç 1955'te


Büyük Britanya ile ilk kez 1955 yılında Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan A Milliler, karşılaşmadan 77-54 galip ayrıldı.

Rakibiyle 2009 yılında Ankara'da yapılan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmayı da 34 sayı farkla (87-53) kazanarak, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.

İngiltere'de FIBA Turnuvası'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapılan maçta 11 sayı farkla (89-78) mağlup olan milliler, Büyük Britanya'dan en farklı yenilgisini aldı.

Büyük Britanya ile son olarak Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşılaşan A Milli Takım, rakibini 29 sayı farkla (90-61) yendi.


- 7 resmi maç


Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Resmi maçlar ve sonuçları şöyle:

Organizasyon Yer Tarih Sonuç Avrupa Şampiyonası Budapeşte 19.06.1955 77-54 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Macaristan 13.05.1973 100-91 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İstanbul 15.04.1979 75-63 Avrupa Şampiyonası Çalenç turu İstanbul 04.05.1981 75-79 Avrupa Şampiyonası Çekoslovakya 05.06.1981 63-60 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu İstanbul 05.09.1987 83-84 Avrupa Şampiyonası Litvanya 01.09.2011 90-61

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak düzenlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıBasketbolBüyük BritanyaTürkiye
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