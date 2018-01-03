A Milliler, Hollanda karşısında

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta yarın Aksaray'da Hollanda ile mücadele edecek.

Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı, Macar hakem çifti Miklos Andorka-Robert Hucker yönetecek.

Milliler, grupta daha önce oynadığı maçlarda Belçika ile 27-27 berabere kalırken, Yunanistan'ı ise deplasmanda 25-19 mağlup etmişti. Grupta 3 puanı bulunan ay-yıldızlılar, 4 puanla lider durumdaki Hollanda'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.



Milli takım Hollanda ile 15. kez karşılaşacak. Türkiye, rakibiyle bugüne kadar 11'i resmi, 3'ü de özel olmak üzere 14 kez karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında salondan 3 kez galibiyetle ayrılan Türk Millli Takımı, 11 karşılaşmada ise rakibine mağlup oldu.

5. Grup'taki son puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYP1-Hollanda2200554542-Türkiye2110524633-Belçika2011525314-Yunanistan200239540