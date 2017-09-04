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A Milliler potada Belçika'ya üstün

2017 Avrupa Şampiyonası'nda yarın Belçika ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibi ile daha önce yaptığı 22 maçın 14'ünü kazandı.

A Milliler potada Belçika'ya üstün

İSTANBUL(AA) - A Milli Takım, Belçika ile bugüne dek 6'sı özel, 16'sı resmi olmak üzere toplam 22 müsabakada karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, rakibi ile yaptığı bu karşılaşmaların 14'ünü kazanırken, 8'inden ise salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, Belçika ile yaptığı mücadelelerde rakip potaya bin 487 sayı atarken, potasında ise bin 397 sayı gördü.

İlk maçı kazandı, son maçı kaybetti

Belçika ile Türkiye arasında yapılan ilk maçta ay-yıldızlılar galip geldi.

Fransa'da 1951'de yapılan Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde Belçika ile tarihinde ilk kez karşılaşan milliler, maçı 38-32 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Belçika ile son olarak 2014 yılında hazırlık maçında karşılaştı. Müsabaka 74-70 Belçika'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

En farklı skorlar

A Milli Takım, Belçika karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 10 Mayıs 1973 tarihinde Macaristan'daki 18. Avrupa Şampiyonası yarı final grubu maçında rakibini 24 sayı farkla (87-63) yenerek elde etti.

Milliler, en farklı yenilgisini ise 8 Haziran 1976 tarihinde Belçika'da yapılan 2. Avrupa Uluslar Kupası maçında rakibine 17 sayı farkla (88-71) yenilerek aldı.

Muhabir: Ercan Çakar

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2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıBelçikaSpor
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