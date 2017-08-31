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A Milliler, Rusya ile 13. kez karşılaşacak

- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek milliler, rakibiyle yaptığı 12 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı - Avrupa Şampiyonası'nda Rusya ile 4 kez karşılaşan Türkiye, hepsinde sahadan yenilgiyle ayrıldı

A Milliler, Rusya ile 13. kez karşılaşacak


İSTANBUL (AA) - ALİM TUNÇAY - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında yarın Rusya ile mücadele edecek A Milli Takım, rakibiyle 13. kez karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, rakibiyle daha önce oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 12 maçta toplam 938 sayı atarken, kendi potasında 990 sayı gördü.


- En farklı skorlar


Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 7. Uluslararası Turgut Atakol Turnuvası'nda elde etti.

Ankara'da 11 Ağustos 2001'de yapılan maçta milliler, Rusya'yı 92-71'lik skorla (21 sayı) yendi.

A Milli Takım, en farklı skorlu yenilgisini ise İspanya'daki 1997 Avrupa Şampiyonası'nda aldı. 27 Haziran 1997 tarihinde yapılan maçı Rusya 31 sayı farkla (87-56) kazandı.


- Avrupa şampiyonalarında hiç yenemedi


Türkiye, daha önceki Avrupa şampiyonalarında 4 kez karşılaştığı Rusya'yı hiç mağlup edemedi.

Yunanistan'daki 1995 Avrupa Şampiyonası'nda 28 Haziran 1995 tarihinde rakibine 102-93 yenilen A Milli Takım, İspanya'daki 1997 Avrupa Şampiyonası'nda ise 27 Haziran 1997 tarihinde yapılan maçı 87-56'lık skorla kaybetti.

Rusya ile Polonya'da 2009 yılında yapılan 36. Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaşan milliler, yedincilik maçında rakibine 89-66'lık skorla yenilerek, turnuvayı 8. sırada tamamlamıştı.

2013 Avrupa Şampiyonası D Grubu 5. ve son maçında Rusya ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı, rakibine 89-77 yenildi.

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2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıA Milli Erkek Basketbol TakımıBasketbolRusya
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