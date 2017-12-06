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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, oylamaya katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı

AA'nın

SAKARYA (AA) - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sofuoğlu, oylama kapsamında, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Kenan Sofuoğlu, tercihini haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Yüksekte ekmek parası mücadelesi", spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Türkiye sevinci" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

- "Bütün karelerin ayrı ayrı anlamları var"

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Sofuoğlu, kategorilere bakıldığında sadece bir karenin değil, bütün karelerin ayrı ayrı anlamlarının olduğunu söyledi.

Spor kategorisinde açtığı bütün fotoğraflarda 'Acaba bunu mu seçmeliyim?' diye düşündüğünü aktaran Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çekilen fotoğrafı gördüğüm anda hiç düşünmeye gerek yok dedim. Çünkü karşılaşmayı izlemiştim. Hem çok heyecanlı hem çok zevkli hem de verilen mücadelenin ne kadar zor olduğunu anlayabiliyordum. O günlerde ben de bir sakatlık yaşıyordum. Bastonlarla yürümeye çalışıyordum ki ne kadar zor olduğunu hissediyordum. Onların verdiği mücadele beni çok etkilemişti. Bu yüzden bu fotoğrafı gördükten sonra düşünmeye gerek bile duymadım."

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı" fotoğrafını çok beğendiğini dile getiren Sofuoğlu, özellikle bayram günlerinde insanların aileleriyle olmaya alışık olduğunu ancak Mehmetçik'in bayram namazını bu şekilde kılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Ülkemizi nasıl insanlara emanet ettiğimizi görmek beni sevindirdi. Bu yüzden bu fotoğrafın anlamı bence çok güzel. Bu sebepten ötürü de bunu seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

Sofuoğlu, yaşam kategorisindeki Özkan Bilgin'in "Yüksekte ekmek parası mücadelesi" fotoğrafına ilişkin, işçilerin ekmeğinin peşinde koşmasının kendisini çok etkilediğini kaydetti.

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