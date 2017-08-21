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ABD Açık elemelerinde 4 Türk tenisçi

- Yılın son grand slam turnuvasında milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Başak Eraydın ve Cem İlkel, teklerde elemeleri geçmeye çalışacak - TTF Başkanı Durmuş: - "Dört sporcumuzun elemelerde ellerinden gelenin en iyisini yapacağına ve ülkemizi ana tabloda temsil edeceğine tüm kalbimle inanıyorum"

ABD Açık elemelerinde 4 Türk tenisçi


ANKARA (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

New York kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, teklerde 4 Türk tenisçi ana tablo mücadelesi verecek.

Kadınlarda Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, erkeklerde ise Cem İlkel elemeleri geçmeye çalışacak.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Cem, kariyerinde ilk kez grand slam elemelerinde korta çıkacak.

Sezonun son grand slam turnuvasında ana tablo maçları ise 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.


- "Ana tabloya kalacaklarına inanıyorum"


Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli tenisçilere turnuvada başarılar diledi.

ABD Açık elemelerinde 3'ü kadın 4 milli sporcunun raket sallayacağını hatırlatan Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya sıralamasında ilk 175'te yer alan Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, New York'taki zorlu organizasyonda ana tabloya yükselebilmek için eleme mücadelesi verecek. Sezon başından beri yükselen bir ivme kat eden Cem İlkel ise kariyerinde bir ilki yaşayacak. Cem, bir grand slam turnuvasında ilk defa büyükler kategorisinde ter dökecek."

Durmuş, "Dört sporcumuzun da elemelerde ellerinden gelenin en iyisini yapacağına ve ülkemizi ABD Açık'ta ana tabloda temsil edeceğine tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

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