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Abdullah Avcı'dan "video hakem" yorumu

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: - "Bugünkü gerçeklerle bakıldığında sanki futbolun içinde olması gereken bir durum gibi duruyor" - "Bizim için harika bir ilk yarı oldu"

Abdullah Avcı'dan


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü yenilgisiz lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "video hakem" uygulamasının şu anki süreçte futbolun içinde yer alması gereken bir uygulama olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi Kampı'nın dördüncü final programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın gündeme taşıdığı video hakem uygulamasıyla ilgili olarak, "Başkanımızın söylediği çok güzel şeyler var. Türk futbolu adına konuşulan şeyler bunlar. Video hakem uygulaması nostalji olarak bakıldığında sanki futbolun doğasını bozuyor gibi gözüküyor ama bugünkü gerçeklerle bakıldığında sanki futbolun içinde olması gereken bir durum gibi duruyor." diye konuştu.

Video hakem uygulamasının hataları azaltmak için düşünülen bir proje olduğunu ifade eden Avcı, "Teknolojinin bu kadar hayatımıza girdiği, futbol ekonomisinin bu kadar büyüdüğü durumda bunlar zaman içinde mutlaka kullanılacak. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. FIFA ve UEFA'nın vereceği bir karar. Bu bir süreçtir. FIFA ve UEFA tarafından denemesi yapılacak ve bu uygulama testten geçecektir." yorumunu yaptı.

Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile yaptığı maçta hakem hatası yaşandığını savunarak, "Kısa vadede hakem kalitemizi arttıramayacağımızı düşünüyorsak, o zaman mutlaka video hakem uygulamasına geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda faydalanılan video hakem sistemi, FIFA organizasyonlarında ilk kez kullanılmıştı.


- "Bizim için harika bir ilk yarı oldu"


Lider tamamladıkları Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünü de değerlendiren Avcı, "Bizim için harika bir ilk yarı oldu. Harika başladık, harika geliştirdik ve harika bitirdik. Namağlup tek takımız, bardağın dolu tarafından bakıyoruz. Dün kazanmak isterdik ama olmadı. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan bunların hem saha içinde hem saha dışındaki analizini yapmak. Bir tane takviye yaptık. Transfer konusunda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.


- İBB Futbol Akademi Kampı


Medipol Başakşehir ve Spor AŞ ile ortaklaşa gerçekleştirilen futbol akademi kampının dördüncü finali Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Ekim ayının ilk gününde başlayan ve yaklaşık 3 ay süren futbol akademi kampının final programına katılan 76 genç futbolcu adayı madalyalarını aldı.


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