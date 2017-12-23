



ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Osmanlısporlu futbolcu Özer Hurmacı, Trabzonspor Kulübü ile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kendisine verdiği 6 ay men cezasının TFF Tahkim Kurulu tarafından kaldırılmasıyla "adaletin yerini bulduğunu", bu kararın meslektaşları açısından da önemli olduğunu söyledi.

Mor-sarılı futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da kendisine mobbing uygulandığını ileri sürerek, "Yaklaşık 1,5 senedir bu dava sürüyor. Maalesef Uyuşmazlık Çözüm Kurulu facia bir karar aldı. Benim aleyhime bir karar çıktı. Tahkim Kurulunda adalet ve hak yerini buldu diye düşünüyorum. Bu davada mağdur olan kişi bendim. Bu da gerçeğe yansımış oldu." dedi.

Bordo-mavili kulüpte yaşadıklarını anlatan Özer Hurmacı, 25 Nisan 2016'da 5 arkadaşıyla kadro dışı bırakıldıklarını belirterek, "Ondan sonra takımdan ayrılma sürecimiz oldu. Biz her zaman iyi niyetli yaklaştık. Feda başlattılar, feda ettik. Kadro dışı bırakıldıktan sonra iyi yönde karşılıklı anlaşma kapsamında adım atan taraf biz olduk. Maalesef Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve başkanı bizim gibi iyi niyetli olmadı." diye konuştu.

Kendisine 7 Temmuz 2016'da kulüpten telefon geldiğini ve buna icabet ettiğini belirten Özer, şöyle devam etti:

"Bize, 'Kulübe gelin sözleşmeyi feshedelim.' dediler. İçeride sadece 1 aylık maaşım vardı. 'O maaşın kalsın. Karşılıklı anlaşalım, feshedelim.' dediler. Ben de bunu kabul ettim. Trabzonspor'dan ayrılmak ne kadar zor da olsa kabul ettim. İşlerin lehimize gitmediğini fark ettim. O dönemin teknik direktörü bizi takımda görmek istemiyordu. Tüm olaylar ondan yaşanıyordu. Karşılıklı fesihnameyi imzalamamıza rağmen karşı taraftan bir haber gelmedi. Sonrasında karar değiştirdiklerini söylediler. Tekrardan bizden bonservis talep ettiklerini ve kadro dışı futbolcularla idmana çıkmam söylendi. Açıkçası bana mobbing uygulandı."





- "Onlar imzalamadı"





Davada mağdur kişinin kendisi olduğunu savunan tecrübeli futbolcu, "Karşılıklı fesihnameyi ben imzaladım ama onlar imzalamadı. Sonradan karar değiştirdiler. Böylelikle iş transferin son gününe kadar sürdü. Dolayısıyla bana haklı bir fesih nedeni doğmuştu. Ona güvenerek ben de sözleşmemi tek taraflı feshettim ve transferin son gününde Akhisar Belediyespor ile sözleşme imzaladım." ifadelerini kullandı.





- "Trabzonspor ödeme yapacak"





Özer Hurmacı, sonuçlanan davanın ardından Trabzonspor Kulübünün kendisine ödeme yapacağını bildirdi.

Kazandığı davanın meslektaşları için de önemine dikkati çeken Özer, "Trabzonspor'un maddi olarak bana bir ödemesi olacak. Tahkim Kurulu bu ödemede Trabzonspor Kulübüne yaklaşık yüzde 50 hakkaniyet indirimi yaptı. Türkiye'deki profesyonel futbolcuların federasyona güveni artmış oldu. Sadece güçlünün kazanmadığının görüldüğü bir dava oldu." şeklinde görüş belirtti.





- Osmanlıspor ve Ahmet Gökçek'e minnettar





Özer Hurmacı, bugüne kadar yaşanan olaylarda, Osmanlıspor Kulübüne, kulübün kurucu başkanı Ahmet Gökçek'e ve genel menajer Ender Yurtgüven'e teşekkürlerini iletti.

Başkent temsilcisinin bu süreçte kendisine destek olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, şöyle devam etti:

"Öncelikle Osmanlıspor Kulübüne ve Sayın Ahmet Gökçek'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bana 17 yaşımdan bu yana hem ağabeylik hem de babalık yaptı, sahip çıktı. Bu davada da hem kulüp menajerimiz Ender Yurtgüven hem de kulübümüzün avukatı bana destek oldu. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal'a da teşekkür ediyorum. Onlar da beni destekledi. Hatta Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliğine teşekkür etmek istiyorum. Hak ve adalet er veya geç yerini bulur diye düşünüyordum. Bizim davamızda da bu oldu. Beni rahatlattı. Çünkü yaklaşık 15 aydır 'Acaba ne olacak? Acaba ne olacağım? Acaba ceza alacak mıyım?' düşünceleriyle oynamak mecburiyetindeydim. Şükür olsun bunu atlattık."

Davanın sonuçlanmasının ardından maçlara daha rahat çıkacağını anlatan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bundan sonra sahada daha iyi bir Özer Hurmacı olacak. Sezon başında hazırlık kampını geçiremedim. Devre arası kampı bana çok iyi gelecek. Bu kafa rahatlığıyla tekrardan daha iyi bir Özer olarak Osmanlıspor takımına büyük katkılar vermeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.





- Akhisarspor maçında hedef 3 puan





Özer Hurmacı, Süper Lig'in 17. haftasında Ankara'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, hedeflerinin devreyi 3 puanla kapatmak olduğunu söyledi.

Manisa ekibinde bir sezon forma giydiğini hatırlatan Özer, "Akhisarspor'da başarılı bir sezon geçirdik. Orada çok fazla takım arkadaşım var. Bizim bu maçta galibiyete çok ihtiyacımız var. Akhisarspor maçında 3 puan almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum"





Özer Hurmacı, alt sıralardan kurtulmaları gerektiğini belirterek, hedeflerinin sezonu ilk 7 içinde bitirmek olduğunu bildirdi.

Sezona teknik direktör Bülent Uygun ile başladıklarını, 6. hafta sonrasında İrfan Buz'un göreve geldiğini hatırlatan Özer, "Ben de takıma geç katıldım. Şimdi çok iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Devre arası kampı bizim açımızdan her yönden iyi olacak. İkinci yarıya Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacağız. Güzel bir fikstürümüz var. Göze hoş gelen futbol oynamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İç sahada daha iyi futbol oynadıklarına dikkati çeken Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahamızda daha etkili oluyoruz ama dış saha fobimizi de yenmemiz gerekiyor. İkinci yarıdaki maçlarda puanlar aslanın midesinde. Deplasmanda tüm maçlar zor artık. İkinci yarıda bizim deplasmanda 3 veya 4 galibiyet almamız lazım. Bunu başaracak güçteyiz. Bir dönüm noktası ve kırılma anı gerekiyor. Bu da inşallah ilk deplasmanda olur diye düşünüyorum, o da Galatasaray maçı. Bazen kader en zor maçlarda döner. İnşallah orada döner."