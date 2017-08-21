Adama Ba, 3 ay sahalardan uzak





GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in orta saha oyuncusu Adama Ba'nın sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ba'nın hafta sonu Gaziantepspor ile yapılan maçtaki bir pozisyonda aldığı darbeden dolayı müsabakaya devam edemediği hatırlatıldı.

Yaşanan sakatlığın ardından Moritanyalı oyuncunun hastaneye götürülerek, gerekli tetkiklerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler sonucunda oyuncumuzun, omurgasında bulunun L3 transvers proses kemiğinde çatlak tespit edilmiştir. Genç futbolcumuz Adama Ba'nın tedavisine başlanmış olup, futbolcumuz yaklaşık 10-12 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Futbolcumuz Adama Ba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."