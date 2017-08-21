Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

Adama Ba, 3 ay sahalardan uzak

- Gaziantep derbisinde sakatlanan Gazişehir Gaziantepli orta saha oyuncusu Ba, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak

Adama Ba, 3 ay sahalardan uzak


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in orta saha oyuncusu Adama Ba'nın sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ba'nın hafta sonu Gaziantepspor ile yapılan maçtaki bir pozisyonda aldığı darbeden dolayı müsabakaya devam edemediği hatırlatıldı.

Yaşanan sakatlığın ardından Moritanyalı oyuncunun hastaneye götürülerek, gerekli tetkiklerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler sonucunda oyuncumuzun, omurgasında bulunun L3 transvers proses kemiğinde çatlak tespit edilmiştir. Genç futbolcumuz Adama Ba'nın tedavisine başlanmış olup, futbolcumuz yaklaşık 10-12 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Futbolcumuz Adama Ba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adama BaFutbolGazişehir GaziantepTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5