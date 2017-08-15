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Adana Demirspor Teknik Direktörü Bulak:

- "Çok istediğimiz 3 puanı alamadığımız için üzgünüz. Yenilmediğimiz ve puan aldığımız için de kısmen mutluyuz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Bulak:

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, 2-2 berabere kaldıkları Balıkesirspor Baltok maçında çok istedikleri 3 puanı alamadıkları için üzgün, yenilmedikleri için de kısmen mutlu olduklarını bildirdi.

Bulak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında Balıkesirspor Baltok ile zorlu bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Oturmuş kadroya sahip bir takımla karşılaştıklarını, ne kadar analiz yapılsa da bazen önlem alınamadığını ifade eden Bulak, şunları kaydetti:

"Öne geçtikten sonra çok önemli bir pozisyon sonrası 2-0 yapabilseydik rakibin direncini kırabilirdik. Balıkesirspor’un pas oyununa geçmesi sonrası buna tepki vermekte zorlandık. Takım olabilmek bunun için çok önemli kısa zamanda bunun da önlemini alacağız. Takımımız gol de atabilir gol de yiyebilir. Daha iyi olmak zorundayız ve defansa önlemler almalıyız. Farklı ve hızlı bir takım olmak istiyoruz. Seyircimizin o hızına temposuna ayak uydurmak isteyen bir takım olmak istiyoruz. Çok istediğimiz 3 puanı alamadığımız için üzgünüz. Yenilmediğimiz ve puan aldığımız için de kısmen mutluyuz."

Ligde hafta sonu karşılaşacakları Çaykur Rizespor'un maçını teknik ekip ve futbolcularla beraber izlediğini belirten Bulak, "Evimizde çok önemli bir maça çıkacağız. Bu anlamda taraftarımıza çok büyük önem düşüyoruz. Güçlüyüz çünkü Adana Demirsporluyuz ve rakiplerimizi alt etmemiz lazım. Taraftarımız bize destek verecek biz de onları mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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AdanaAdana DemirsporGiray Bulak
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