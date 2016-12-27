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Adana Demirspor'da devre arası hazırlıkları

- Mavi-lacivertliler antrenman yaptı - Akdeniz ekibi, yarın yapacağı idmanın ardından 2 Ocak'a kadar izin kullanacak

Adana Demirspor'da devre arası hazırlıkları


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun devre arasını verimli geçirmek isteyen Adana Demirspor, antrenman yaptı.

Mavi-lacivertli ekibin, Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu idaresinde gerçekleştirdiği idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmalarıyla süren antrenman, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı idmanın ardından 2 Ocak'a kadar izin kullanacak.

Adana Demirspor, ligin ilk bölümünü 18 puanla 12. sırada tamamladı.

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AdanaAdana DemirsporAntrenmanEngin IpekoğluFutbolTFF 1. Lig
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