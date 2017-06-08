Adana Demirspor'da Giray Bulak dönemi

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi.

Bulak, Aytaç Durak Tesisleri'nde, kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu ve yöneticilerin katıldığı törende, kendisini bir yıllığına mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Bulak, Gökoğlu ve yöneticilerle yaptıkları görüşmelerin ardından anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Adana Demirspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Bulak, şöyle konuştu:

"Büyük bir camia ile anlaştık. Önemli ve hedefleri olan bir kulüp. Artık birlikte çalışacağız ve birlikte olacağız. İnşallah Adana Demirspor'u istediğimiz, layık olduğu yere getireceğiz. En yakın zamanda kadro kurma ve transfer çalışmalarını yapacağız."

Yardımcı antrenörlerin henüz netleşmediğini belirten Bulak, bu konunun da birkaç gün içerisinde netlik kazanacağını dile getirdi.

Bulak, bir gazetecinin "Bu ligde yabancılık çeker misiniz, genelde Süper Lig takımlarını çalıştırdınız?" şeklindeki sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Mersin İdmanyurdu'ndan önce Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştım. 1. Lig'de şampiyonluk bir golle kaçtı. Çıkış yapmıştık ama ipi göğüsleyememiştik. Bu ligde şampiyon olan kadrolara ve hocalara baktığınızda, genelde burada az çalışan hocalar, Samet Aybaba ve Yılmaz Vural gibi. Bana göre ligin en deneyimli hocaları artık 1. Lig'de görevde. Önemli olan Türkiye ligini ve oyuncuları bilmek, kategori seçmek çok da doğru değil."





- Gökoğlu: "Giray Hocamız hepimize hayırlı olsun"





Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu da bu göreve seçildikten hemen sonra teknik direktör arayışlarına başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir an önce teknik direktörle anlaşmamız gerektiğini düşündük. Burada ortak karar vererek Sayın Giray Bulak Hocamızla anlaştık. Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Giray Hocamız bütün camiamıza, taraftarlara, hepimize hayırlı olsun."