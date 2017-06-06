Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları





ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, "Şu anda teknik direktörlük için 3-4 isimle görüşüyoruz. Gelecek hafta başına kadar hangisinin olacağı netleşecek." dedi.

Gökoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktörlük görevine getirmek istedikleri Hasan Şaş ile kulüpte görüştüklerini anımsattı.

Hasan Şaş ve ekibiyle anlaşamama nedenleri hakkında bilgi veren Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Kendisiyle görüşmem oldu, sonra da kulübe davet ettik. Tesislerimize geldi, transfer komitesiyle görüştü. Sonrasında da saat 17.00'de cevap vereceğini söyledi. Herhangi bir imzaya gelmemişti. Hasan Şaş, benim de olduğum 5 kişilik transfer komitesiyle görüştü. Kesinlikle kendisi bir para konusu açmadı. 'Şu kadar para istiyorum.' demedi. 'Bunu siz belirleyin.' dedi. Gerçekten Adana Demirsporlu olduğunu kanıtladı, kendisine bir kez daha teşekkür ederim."

Başkan Gökoğlu, Hasan Şaş'ın çalıştığı kadar ücret almaya razı olduğunu, 2 ay sonra kulüpten ayrılsa bile ileriye dönük ücret talep etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendisine 2 senelik anlaşma teklif ettim. Yardımcılarının anlaşmasının nasıl olacağını sordum. Dört yardımcısı var, Hasan Şaş onlarla görüşmesi gerektiğini söyledi. O sırada yardımcı antrenörlerinden Ersin Aka da oradaydı. Kulüp olarak aldığımız karar gereğince, biz herkese çalıştığı kadar sürenin ücretini vereceğiz. Daha önceki dönemde Ersin Aka'nın bu kulüpte 2 yıllık anlaşması varmış, 1 yıl çalışmış, 1 yıllık ücretini de hak etmediği halde tahsil etmiş. Ben de bu örneği verdim. Eğer bir sorun çıkarsa, 2-3 ay sonra ayrılırsanız kulübün menfaatlerini korumak zorundayız. Benim Hasan Şaş ile ilgili bir sorunum yok. Hasan Şaş'ın yardımcısı Ersin Aka, 2-3 ay sonra kulüpten ayrılsa bile sözleşmede yazan miktarı almak istiyordu. Şaş ve Aka, görüşmemizden sonra kulüpten ayrıldılar. Hasan Şaş bana saat 17.00'de olumlu veya olumsuz cevap vereceğini söyledi ancak 2 gün oldu hala aramadı. Ben birkaç defa aradım, telefonu kapalıydı. Henüz görüşemedik."





- "3-4 teknik direktörle görüşüyoruz"





Mehmet Gökoğlu, Hasan Şaş ile anlaşma sağlayamamalarının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda teknik direktörlük için 3-4 isimle görüşüyoruz. Gelecek hafta başına kadar hangisinin olacağı netleşecek. Herkese belirlediğimiz kriterlere göre anlaşma teklif edeceğiz. Transfer edeceğimiz futbolcularımız için de böyle yapacağız. Kulüpte 2 ay kalıp 2 yıllık ücret alınmasına karşıyız."

Gökoğlu, takımdaki iç transfer çalışmalarının da devam ettiğini, kamp öncesinde kadroyu hazır hale getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.