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Adana Demirspor'un 76. kuruluş yıl dönümü

- Kulüp başkanı Sözlü: "Yıllardır süren Süper Lig özlemini hep birlikte bitireceğimize inanıyorum"

Adana Demirspor'un 76. kuruluş yıl dönümü


ADANA (AA) - Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, kulübün kuruluşunun 76. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sedat Sözlü, mesajında, mavi-lacivertli kulübün sonsuza dek yaşayacağını belirtti.

Adana Demirspor'un adını tarihe altın harflerle yazdırması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Sözlü, şunları kaydetti:

"Camianın beklentilerine cevap verebilmek adına mücadelemiz son düdük çalana kadar devam edecek. 1940 yılından itibaren devam eden onurlu yürüyüşümüzde, mavi-lacivertli camia olarak her zamankinden daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Yıllardır süren Süper Lig özlemini hep birlikte bitireceğimize inanıyorum. Kulübümüzün bugünlere gelebilmesinde emeği geçen efsanelere tek tek teşekkür ediyorum. Mavi-lacivertli yüreklerin her zaman cesur şekilde attığı bir Adana dileğiyle."

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