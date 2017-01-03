Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na doğru

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 8 Ocak Pazar günü yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında organize edilen yarı maraton, Türkiye'nin yanı sıra 15 ülkeden çok sayıda atletin katılımıyla saat 10.00'da Atatürk Parkı'nda başlayacak.

21 kilometrelik parkurda koşulacak yarı maratonun yanı sıra, halk koşusu ve engelliler yarışının da düzenleneceği etkinliklerde 121 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yarı maratonun sporun birleştirici, bütünleştirici gücünü tüm dünyaya yansıtacağını belirterek, "Türkiye'de kaos ve kargaşa ortamı hedefleyen odakların hain planlarını bozmanın yolu birbirimize kenetlenmek, birlik ve beraberlik ruhunu diri tutmaktan geçiyor. Bunu hemşehrilerimizle, ülkemizin çeşitli kentlerinden gelecek sporcularımızla ve 15 ülkeden gelecek atletlerle en güzel şekilde sağlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.





- Kadın ve erkeklerde birincilere 20'şer bin lira





Yarı maratonda, kadınlar ve erkeklerde birincilere 20'şer bin, ikincilere 10'ar bin, üçüncülere 5'er bin lira para ödülü verilecek. İlk 10 sırada yer alan atletler de 2 bin 500 lira ile bin lira arasında değişen para ödülü alacak.

10 ayrı yaş grubunda yapılacak halk koşusunda ise birincilere bin 500'er lira, ikincilere 300'er lira, üçüncülere 200'er lira dağıtılacak.

Engelliler yarışında da kadın ve erkek kategorilerinde birincilere 500'er, ikincilere 300'er lira, üçüncülere 200'er lira ödül verilecek.