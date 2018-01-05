Adana'da yarı maraton heyecanı

ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 7 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği 8. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 7 Ocak Pazar günü saat 09.00’da başlayacak.

Türkiye, Kenya, Etiyopya, ABD, Rusya, Mısır, Bahreyn, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bin 600 atlet, 21 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Halk koşusunda ise 6 bin 500 kişi, 4 kilometrelik parkurda yarışacak.





- Güzergah özenle seçildi





Yarı maraton, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta koşulacak.

Atatürk Parkı'nda start alacak yarış, güzergahı takiben Merkez Park´ta sona erecek.

Yarı maratonda kadın ve erkeklerde birincilere 20’şer bin lira, ikincilere 10’ar bin lira, üçüncülere 5’er bin lira para ödülü verilecek.



