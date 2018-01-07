Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Adana'da yarı maraton heyecanı yaşandı

- Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda ilk üç dereceyi Kenyalı atletler aldı

Adana'da yarı maraton heyecanı yaşandı


ADANA ( AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda ilk üç sırayı Kenyalı sporcular elde etti.

Yarı maraton, 16 ülkeden bin 470 atletin katılımıyla, Atatürk Parkı'ndan verilen startla gerçekleştirildi. Toplam 21 kilometrelik güzergahı takip eden atletler daha sonra Merkez Park'ta bitiş çizgisini geçti.

Yarışta erkekler kategorisinde Kenyalı Felix Kibitok, 1 saat 1 dakika 50 saniyelik derecesiyle birinci, aynı ülkeden Benard Cheruiyot 1.02.49'la ikinci, Kipchirchir Mukche de 1.03.01'le üçüncü oldu.

Kadınlarda da Kenyalı atletler Chemtai Kipyokei, 1 saat 8 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinci gelirken, Daisy Jeptoo Kimeli 1.08.59'la ikinciliği, Relin Meringor da 1.09.01'le üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon kapsamında, aralarında engellilerin de olduğu 6 bin 84 kişinin katılımıyla 4 kilometrelik halk koşusu da yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yaptığı açıklamada, yarı maraton ve halk koşusunun Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediğini belirtti.

Yarı maratona her yıl katılımın arttığını ifade eden Sözlü, "Sporcularımızı ödüllendirirken ülkelerine de iyi hatıralarla göndereceğiz." dedi.

Halk koşusuna da yoğun ilgi olduğunu dile getiren Sözlü, "Hemşehrilerimizin spora olan ilgi ve yatkınlığının artması nihayetinde hoşumuza gidiyor. Tabii ki vatandaşlarımızın hürriyetin yıl dönümünde böyle bir etkinlikte şevk duyması bizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor." diye konuştu.


- Güneşli havanın keyfini çıkardılar


Havanın güzel olmasının da etkisiyle katılımın yoğun olduğu halk koşusu sırasında ilginç anlar yaşandı.

Bazı kişiler takım elbise ile koşuya katılırken, Kore Gazisi 87 yaşındaki Mehmet Ali Borçbitiren de koşunun bir bölümünde yer aldı. Bir grup da "Özgecan Aslan için koşuyoruz" yazılı tişörtlerle parkurda ilerledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da etkinlikte konser verdi.

Bu arada koşunun bitmesine yakın bitiş çizgisi yakınlarında bulunan bir köpek, görevlilerin uzun uğraşları sonunda bulunduğu alandan uzaklaştırılabildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaAtletizmChemtai KipyokeiFelix KibitokUluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı MaratonuYarı Maraton
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5