Adana'da yarı maraton heyecanı yaşandı





ADANA ( AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda ilk üç sırayı Kenyalı sporcular elde etti.

Yarı maraton, 16 ülkeden bin 470 atletin katılımıyla, Atatürk Parkı'ndan verilen startla gerçekleştirildi. Toplam 21 kilometrelik güzergahı takip eden atletler daha sonra Merkez Park'ta bitiş çizgisini geçti.

Yarışta erkekler kategorisinde Kenyalı Felix Kibitok, 1 saat 1 dakika 50 saniyelik derecesiyle birinci, aynı ülkeden Benard Cheruiyot 1.02.49'la ikinci, Kipchirchir Mukche de 1.03.01'le üçüncü oldu.

Kadınlarda da Kenyalı atletler Chemtai Kipyokei, 1 saat 8 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinci gelirken, Daisy Jeptoo Kimeli 1.08.59'la ikinciliği, Relin Meringor da 1.09.01'le üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon kapsamında, aralarında engellilerin de olduğu 6 bin 84 kişinin katılımıyla 4 kilometrelik halk koşusu da yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yaptığı açıklamada, yarı maraton ve halk koşusunun Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediğini belirtti.

Yarı maratona her yıl katılımın arttığını ifade eden Sözlü, "Sporcularımızı ödüllendirirken ülkelerine de iyi hatıralarla göndereceğiz." dedi.

Halk koşusuna da yoğun ilgi olduğunu dile getiren Sözlü, "Hemşehrilerimizin spora olan ilgi ve yatkınlığının artması nihayetinde hoşumuza gidiyor. Tabii ki vatandaşlarımızın hürriyetin yıl dönümünde böyle bir etkinlikte şevk duyması bizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor." diye konuştu.





- Güneşli havanın keyfini çıkardılar





Havanın güzel olmasının da etkisiyle katılımın yoğun olduğu halk koşusu sırasında ilginç anlar yaşandı.

Bazı kişiler takım elbise ile koşuya katılırken, Kore Gazisi 87 yaşındaki Mehmet Ali Borçbitiren de koşunun bir bölümünde yer aldı. Bir grup da "Özgecan Aslan için koşuyoruz" yazılı tişörtlerle parkurda ilerledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da etkinlikte konser verdi.

Bu arada koşunun bitmesine yakın bitiş çizgisi yakınlarında bulunan bir köpek, görevlilerin uzun uğraşları sonunda bulunduğu alandan uzaklaştırılabildi.