Adanaspor hazırlıklarını sürdürüyor

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına iki günlük bayram izninin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri’nde toplanan turuncu-beyazlılar, antrenman öncesi teknik heyet ile bayramlaştı.
Akdeniz ekibi, daha sonra teknik direktör Kemal Kılıç nezaretinde bir antrenman gerçekleştirdi.
Isınma koşusu ile başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdmanın ikinci bölümünde pas çalışması yapan Adanaspor, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı çift kale maçla tamamladı.