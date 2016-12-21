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Adanaspor Teknik Sorumlusu Arın:

- "Medipol Başakşehir müsabakasında en iyi 11'imizi kurup sahadan yine en iyi şekilde ayrılmak için özen göstereceğiz"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Arın:


ADANA (AA) - Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Arın, Osman Yereşen Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Kayserispor karşısında galip gelmelerinin, uzun zamandır maç kazanamayan takımın güveninin yerine gelmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Hafta sonu sahalarında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını ifade eden Arın, rakiplerinin takım olma noktasında önemli mesafe aldığına dikkati çekti.

Medipol Başakşehir'in yenilmeyecek bir takım olmadığını vurgulayan Arın, "Medipol Başakşehir müsabakasında en iyi 11'imizi kurup sahadan yine en iyi şekilde ayrılmak için özen göstereceğiz. Alacağımız her puan camiamızın hanesine artı olarak girecektir." dedi.

Orta saha oyuncusu Cem Özdemir de kendileri için hangi takımla oynayacaklarının önemli olmadığını kaydetti.

Medipol Başakşehir maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"İnşallah onları buradan eli boş göndermek için elimizden geleni yapacağız. Artık bizim rakip ayırt edecek durumumuz yok. Rakibimiz çok iyi takım ama biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onların silahlarının biz de farkındayız. Onlara önlem alacağız. Zaafları mutlaka var. Zaaflarına çalışacağız. Onları buradan boş döndürmek için her şeyi yapacağız."

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