Adanaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları





ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 9 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk hareketleriyle devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Turuncu-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen savunma oyuncusu Emre Uğur Uruç, "Bizim için final niteliğinde bir maç olacak. Sahamızda puan kaybetmek istemiyoruz. Şartlar ne olursa olsun, tek hedefimiz galibiyet. Çaykur Rizespor maçında elimizden geleni yapıp takımımızı üst sıralara taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı defans oyuncusu Didi ise Çaykur Rizespor maçından 3 puan alacaklarına inandığını aktararak, "Zor bir maç olacak. Çaykur Rizespor ile hemen hemen aynı durumdayız. İki takım da sahada elinden geleni yapacak ama bizim daha fazlasını yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çaykur Rizespor galibiyetiyle çıkışa geçmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.