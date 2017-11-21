Adanaspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları başladı

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 13. haftasında Gaziantepspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Samsunspor maçında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleri ile pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Turuncu-beyazlılar, hazırlıklarını yarın aynı tesiste yapacağı antrenmanla sürdürecek.