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Adanaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetimindeki antrenman,...

Adanaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları


ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları çalıştı.

Antrenmanın ikinci bölümünde yan top çalışması yapan turuncu-beyazlılar, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı dar alanda çift kale maçla sonlandırdı.

Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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